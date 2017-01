Empresa vai demolir estruturas atingidas pelo incêndio no TRT nesta quarta-feira

A empresa Concretiza S.A., responsável pela construção do Complexo Trabalhista de Goiânia, informou que vai iniciar na próxima quarta-feira (25), a demolição das estruturas dos blocos 1 e 2 que foram atingidas pelo incêndio ocorrido em outubro de 2015.

Segundo explicou o chefe do Núcleo de Engenharia do TRT, Paulo Sérgio Castro, será feita uma demolição controlada nos pavimentos afetados pelo fogo, já que parte da estrutura e a fundação dos dois blocos não foram danificadas pelo fogo, conforme laudo de análise estrutural.

O engenheiro afirmou que a demolição será feita por meio de um robô tesoura que cortará o concreto, cujos blocos serão içados por um guindaste. Telas de proteção serão colocadas nas janelas do edifício Ialba-Luza, que fica ao lado da obra atingida pelo incêndio.

A máquina que cortará o concreto poderá provocar barulho e poeira mas a empresa disse que não haverá necessidade de interdição do tráfego de veículos e pessoas nas ruas que circundam a obra.

A previsão é que a demolição seja finalizada dentro de seis meses. Em seguida, a empresa retomará as obras de reconstrução dos pavimentos dos blocos 1 e 2. Todo o custo com os prejuízos causados pelo incêndio será pago pela Concretiza S.A.

Incêndio

Cerca de 80% da obra do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região (TRT-GO), que ocupa uma área de 39 mil metros quadrados, foram consumidos pelas gigantescas labaredas que atingiram o complexo, localizado na Avenida T-1, no Setor Bueno, em outubro de 2015.