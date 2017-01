Empresário de Itaberaí morre afogado em praia de Ilheús

O empresário paulista Edilson Batista Guimarães, 46 anos, morador de Itaberaí, morreu afogado na Praia de Águas de Olivença, em Ilheús, sul da Bahia, na noite de terça-feira (17).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para prestar o socorro, quando a equipe chegou ao local, Edilson já estava morto. Ele teria sido socorrido por duas médicas que estavam na praia e por funcionários do hotel onde ele estava hospedado. Não havia parentes do turista no momento do afogamento.

Os familiares foram ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a remoção do corpo, na manhã desta quarta (18), e o corpo foi liberado e deve ser sepultado em Araçatuba (SP), sua cidade natal. Edilson deixa esposa e uma filha.

Segundo a polícia, a região costuma ter muitos afogamentos e só em janeiro, três turistas já morreram afogados.