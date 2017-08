Empresário é preso duas vezes em menos de uma semana por dirigir embriagado

Um empresário de 45 anos foi preso pela segunda vez em menos de uma semana por dirigir embriagado. O homem foi flagrado por duas vezes na mesma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Uruaçu, no Norte do Estado.

A PRF afirma que o motorista seguia sentido Águas Lindas quando foi abordado pelos agentes na tarde de sábado (5).

Conforme a PRF, o empresário do segmento rural também é o recordista em nível de teor alcoólico em Goiás neste ano: em teste do bafômetro, foi registrado índice cinco vezes maior do que o permitido pela lei.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.