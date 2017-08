Empresária se divorcia e faz 'festa de despedida de casada'

Nesta terça-feira (29), a empresária Elisabete Menezes comemorou sua “despedida de casada” após assinar os papéis do divórcio. A festa, que teve 300 convidados entre familiares e amigos, contou ainda com decoração, bolo e banda.

A despedida ocorreu em Salvador, na Bahia. Em entrevista ao G1, a empresária explicou que a festa significou o início de um novo ciclo, depois de ter passado por um período de sofrimento e ter conseguido superar o fim do relacionamento, que teria acabado por traições do ex.

A relação, que durou nove anos, já tinha terminado em março deste ano, mas o divórcio só foi formalizado meses depois de forma amigável.

À publicação, a empresária afirmou que a festa teve o intuito de ser uma brincadeira. "Tudo isso é uma grande brincadeira. Eu, pessoalmente, penso que casamento é algo único, família é tudo que temos de melhor nessa vida. Eu jamais pensei em banalizar uma coisa tão sacramentada e importante (o casamento). Continuo achando uma coisa boa, tanto que não saiu dos meus planos", concluiu.