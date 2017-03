Emprego ainda é um desafio para pessoas com Síndrome de Down

Os anos passam e a política de inclusão de pessoas com síndrome de Down, especialmente no mercado de trabalho, ainda engatinha para se tornar uma realidade. A data ontem foi de celebração, em razão do Dia Internacional da Síndrome de Down, mas foi também uma oportunidade para refletir sobre o tratamento dado e o espaço reservado a esses homens e mulheres, que, muitas vezes...