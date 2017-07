Emissão da Carteira de Identidade é ampliada em Mutirão da Prefeitura

A emissão de Carteira de Identidade foi ampliada na quarta edição do Mutirão da Prefeitura de Goiânia, que vai ocorrer neste final de semana, 29 e 30 de julho, na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, região Leste da Capital.

Para emitir o documento, o cidadão deve comparecer ao estande da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) portando comprovante de endereço dos últimos três meses e certidão de nascimento.

A grande novidade deste Mutirão é a presença do caminhão do Instituto de Identificação da Polícia Civil. De acordo com o titular de Direitos Humanos, Filemon Pereira, os atendimentos e serviços oferecidos pela secretaria serão realizados com o máximo de agilidade. ”O Mutirão é uma das marcas do prefeito Iris Rezende e, diante disso, realizaremos ações sociais e atenderemos a população sempre com eficiência e atenção”, assegura.

Outro benefício disponibilizado durante o Mutirão é a confecção das carteiras de estudante, além do ID Jovem, documento emitido pela Superintendência da Juventude, que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Nesses casos a população deve levar foto 3/4, comprovante de e ndereço dos últimos três meses, documento pessoal com foto e comprovante de matrícula.

Em parceria com o Sine Municipal, a pasta prepara um guichê para orientações a respeito de vagas de emprego.

A Superintendência de Promoção da Igualdade Racial realizará apresentações culturais de rodas de capoeira, samba de roda e congada. Na ocasião, também serão oferecidas assessoria jurídica em Direitos Humanos.

Por sua vez, a Assessoria LGBT da Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizará uma ação com psicólogos para atender pessoas que queiram tirar dúvidas sobre orientação sexual e de gênero.