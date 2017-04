Emilly confirma que foi agredida no BBB 17, diz site

O Big Brother Brasil 17 já acabou, mas os fatos que aconteceram dentro da casa continuam rendendo depois do programa. A estudante Emilly Araújo, que manteve um relacionamento com Marcos, mas o cirurgião acabou sendo expulso após a constatação de que teria agredido sua parceira no confinamento.

A jovem negava as agressões dentro da casa, mas de acordo com a delegada titular da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher) Jacarepaguá, Viviane Costa, ela confirmou que foi agredida por Marcos. A declaração foi feita com exclusividade ao iG.

O depoimento da vencedora do BBB 17, as imagens fornecidas pela Rede Globo e o teor do laudo pericial positivo, ficou claro que houve o crime, as agressões intencionais que causaram lesões da vítima, e o cirurgião acabou sendo indiciado.

A partir de agora a promotoria vai decidir se fará uma denúncia formal de agressão, e um relatório com a investigação já foi encaminhado para o Ministério Público.

“Cabe ao Ministério Público apreciar e oferecer ou não a denúncia ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, diz a delegada.