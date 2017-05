Embriagado, empresário bate em outro veículo, foge do local e é preso na BR-153

Um empresário de Anápolis foi preso após envolver-se em acidente de trânsito e fugir do local na BR 153, município de São Francisco de Goiás, na noite desse domingo (14).

O condutor de 65 conduzia uma caminhonete quando colidiu contra outro veículo e evadiu do local. Ele seguia a rota Anápolis sentido Jaraguá. O acidente aconteceu no km 392 e ele só foi alcançado no km 372 com a frente do veículo danificada.

Ao ser abordado, os agentes constataram que o detido apresentava forte odor etílico e com muita dificuldade em pronunciar palavras. Ele se negou a fazer o teste de etilômetro e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi arbitrada uma fiança no valor de 10 salários mínimos.