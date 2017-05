Em vídeo, padrasto detalha morte de garoto de 9 anos em Goiânia; assista 🎥

Detalhes do assassinato do estudante Antônyo Jorge Ferreira da Silva, 9 anos, e a confissão em vídeo do padrasto Renato Carvalho Lima, 20 anos, foram apresentados pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (23).

O corpo de Antônyo foi encontrado em estado de decomposição enrolado em lençóis, com os pés e mãos amarrados e nu dentro de uma caixa de papelão em um matagal ao lado da casa onde Renato morava com a mãe, às margens da BR-060, no Residencial Nunes de Morais.

No vídeo, Renato afirma que matou o garoto a pedido da mãe. “Ela queria resolver algumas coisas, fazer um tratamento e queria ficar sozinha”, afirma o padrasto. No dia do crime, ele relata que a mãe da criança, Jeannie da Silva de Oliveira, 27, foi trabalhar e contou para ele que o menino estava sozinho em casa.

O padrasto afirmou que foi até a residência, perguntou se a criança estava com fome e a chamou para lanchar em uma padaria. “Ele perguntou se a mãe dele estava lá e eu disse que sim”, afirma Renato.

Em seguida na confissão, Renato conta como asfixiou a criança na oficina que fica às margens da BR-060, onde deixou o corpo, e em seguida avisou a Jeannie que tudo estava feito. Durante toda a confissão, o padrasto afirma que a mãe foi a mandante e que ela facilitou o crime.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Valdemir Pereira da Silva, titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), a única prova contra a mãe é o depoimento de Renato. Ele aguarda laudos periciais para averiguar a suspeita de que a criança foi molestada por Renato, como revelou o POPULAR ao ouvir os vizinhos de Jeannie na Vila Luciana. “Estamos aguardando os laudos”, pontuou.