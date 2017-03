Em uma semana, quatro motociclistas morrem no trânsito de Goiânia

O motorista de ônibus Wellington Micena Campos, de 49 anos, saiu cedo de casa ontem, a caminho da garagem da empresa para a qual trabalhava. Ele deveria estar no local às 6h45, quando retomaria a rotina diária, cumprindo a rota do transporte coletivo entre o Residencial Eldorado e a Praça Universitária. Antes disso, porém, no cruzamento da Rua Pouso Alto com a Avenida C...