Em um dia, 20 fugas são registradas em dois presídios goianos

A tarde de ontem foi de tensão em dois presídios goianos com a fuga de 20 detentos. Houve troca de tiros com agentes penitenciários e pelo menos uma morte em um princípio de rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O nome do preso não foi divulgado até o fechamento desta edição. A Secretaria de Segurança Pú...