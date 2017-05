Em nota, empresa onde homem preso por assédio sexual trabalha repudia ato de funcionário

Após um de seus funcionários, Cleiton Souza da Silva, de 31 anos, ser preso na tarde da última sexta-feira (5), acusado de assédio sexual por perseguir em uma moto e mostrar as partes íntimas a uma mulher nas proximidades do viaduto da Avenida T-63, no Setor Bueno, em Goiânia, a empresa DEKRA lançou um comunicado repudiando a atitude e afirmando que prestará assistência à vítima, bem como auxiliará na investigação policial.

O assédio foi registrado em vídeo pela vítima após parar em um sinal vermelho. Logo em seguida, a gravação foi levada até a Polícia Militar (PM). Nela, é possível ver que Cleiton usava o uniforme da DEKRA e estava trabalhando. O local de trabalho foi identificado e, ao chegar no lugar, os PMs deram voz de prisão ao acusado e o encaminharam à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Em 2012, Cleiton já havia sido preso pelo crime de importunação ofensiva ao pudor.

Confira a íntegra da nota da empresa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO GRUPO DEKRA BRASIL

Em referência ao caso de assédio reportado nessa tarde na cidade de Goiania, em Goiás, envolvendo um dos colaboradores de nossa rede, gostaríamos de esclarecer que a DEKRA repudia e condena qualquer conduta de assédio ou violência por todos que representam sua marca.A DEKRA possui um rígido código de ética e conduta e preza sempre pela contratação de indivíduos íntegros e que estejam de acordo com as políticas de compliance da empresa.

Estamos com nossos parceiros locais prestando toda a assistência necessária à vitima e dando apoio às autoridades policiais para que o processo transcorra com a maior transparência e brevidade possível. Estamos tomando todas as medidas cabíveis para previnir que fatos como esse voltem a ocorrer.

Grupo DEKRA Brasil