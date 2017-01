Em menos de uma hora todas as vagas da educação infantil foram preenchidas em Aparecida de Goiânia

Em menos de uma hora, as 2.688 vagas ofertadas para os Centros de Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Aparecida de Goiânia, que atendem crianças de até 5 anos, foram preenchidas.

Segundo coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Selma Soares, como a demanda é grande, as vagas para a educação infantil já foram preenchidas e agora as crianças estão sendo inseridas no cadastro de reserva da Educação. “Neste ano disponibilizamos cerca de mil vagas a mais que no ano passado”, pontuou a superintendente.

Atualmente, Aparecida conta com 28 Cmeis em funcionamento, outras duas unidades devem ser inauguradas até o primeiro semestre deste ano e 21 estão em fase de licitação, contou Selma.

O período de matrículas para alunos novatos no município teve início nessa quarta-feira (4) e segue até o dia 14 de janeiro. As inscrições são feitas pelo telefone 0800 607 0040 ou pelo site da prefeitura www.aparecida.go.gov.br, clicando no banner “Telematrícula e Matrícula online 2016” que aparecerá no topo da página, das 8h às 21h. Após o período estipulado para a inscrição, os pais ou responsáveis deverão efetivar a matrícula diretamente na unidade escolar escolhida.