Em menos de 24 horas, suspeito de torturar o irmão é liberado após audiência de custódia em Goiânia

O auxiliar de motorista, de 28 anos, suspeito de torturar o irmão, de 11, foi solto após a audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Goiás, realizada nessa quarta-feira (11).

Na audiência ficou definido que ele terá que usar uma tornozeleira eletrônica, participar de um curso para refletir sobre o caso e providenciar a volta do irmão para o Maranhão (MA), dentro de um prazo de 10 dias.

O homem foi preso em flagrante na noite da última terça-feira (10) depois que vizinhos fizeram uma denúncia anônima. O menino que apresenta ferimentos na perna, na cabeça e em duas costelas, está em uma casa de acolhimento na capital.

A criança afirmou que apanhava todos os dias do irmão e da mulher dele, localizada no estado do Mato Grosso nessa quarta-feira (11), ela será ouvida através de carta precatória pela Polícia Civil de lá e caso comprovada a sua participação nas agressões , ela também será responsabilizada.

O suspeito, indiciado por tortura, alegou que batia por causa do mau comportamento do menino. De acordo com o Conselho Tutelar, a equipe que acompanha o caso tenta localizar a mãe da criança.