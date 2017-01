Em média, 53 CNHs são apreendidas por dia

Goiás fechou 2016 com uma média diária de 53 carteiras nacionais de habilitação (CNHs) apreendidas. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) mostram que, ao todo, foram 19.609 apreensões no ano passado, um aumento de mais de 51% no comparativo com os dois anos anteriores. Em 2014, foram recolhidas menos de 13 mil carteiras no Estado, o que garantiu ...