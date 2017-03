Em Luziânia, van de transporte escolar pega fogo e motorista salva estudantes

Uma van de transporte escolar que levava 15 estudantes pegou fogo em Luziânia, no Entorno de Brasília. De acordo com testemunhas, o motorista conseguiu salvar todos os passageiros. As informações são do G1 Goiás.

“O motorista desceu para olhar o que era porque estava saindo fumaça e, no que viu que ia pegar fogo, tirou as crianças e todo mundo saiu. Começou a pegar fogo rapidamente. A gente tentou apagar com extintor mas não deu jeito”, relatou, ao G1, a estudante Hérica Maria Lima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O veículo ficou totalmente destruído.

De acordo com o G1, o proprietário do veículo disse que a van passou por manutenção na parte elétrica há uma semana. Ele destacou ainda que a van não apresentava nenhum problema e não tinha seguro.