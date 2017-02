Em Luziânia, bebê de um ano se afoga em balde com água e sofre parada cardiorrespiratória

Um bebê de 1 ano se afogou em um balde com água, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, nesta sexta-feira (17). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o menino foi estabilizado após sofrer parada cardiorrespiratória e está sendo transportado de helicóptero para o Hospital da Criança, em Goiânia.

Ainda de acordo com a corporação, por conta do mal tempo, não foi possível realizar o resgate na cidade do entorno e a criança precisou ser transportada por uma unidade de Suporte Avançado do Samu para Alexânia para, posteriormente, ser entregue ao socorristas do Corpo de Bombeiros.

Mais informações em breve.