Em Jataí, veículos são incendiados e adolescente suspeito de participação é apreendido

Seis veículos foram incendiados em Jataí, região sudoeste do Estado, durante a madrugada deste domingo (7). Carros, caminhões e um ônibus foram os alvos dos ataques e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação dos crimes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do elevado número de ocorrências da mesma natureza, não houve feridos.

Em nota, Polícia Militar confirmou o ocorrido e informou que assim que tomou conhecimento do fato o Comandante Geral da Polícia Militar determinou o deslocamento, ainda na madrugada de hoje (domingo), das tropas especializadas da PM como Comando de Operação de Divisas (COD) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para a cidade.

Durante as buscas por autores dos incêndios, um menor que segundo a Polícia Militar (PM), é suspeito de participar dos atos de vandalismo, foi apreendido nesta manhã. Na casa do jovem, os policiais apreenderam um galão de gasolina e 05 coquetéis molotov. Ele foi conduzido para a delegacia para os procedimentos legais.