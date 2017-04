Em Jataí, boliviana é presa com cocaína colada na barriga; veja vídeo 🎥

Uma boliviana, de 39 anos, foi presa transportando 2kg cocaína, nesta quinta-feira (20), na BR-364, em Jataí, região Sudoeste de Goiás.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela e seu aliciador, um nigeriano, de 65 anos, viajavam em um ônibus que seguia de Cáceres (MT) para São Paulo.

A droga estava presa por fita adesiva na barriga da mulher. Um vídeo divulgado pelos policiais mostra o momento em que o entorpecente é retirado (veja abaixo).

Ela confessou que estava passandro por dificuldades financeiras e que o nigeriano prometeu pagar R$ 1 mil pelo transporte da droga da cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra até São Paulo.

Para garantir que a droga chegaria ao destino final, ele monitorava a mulher no mesmo ônibus.

Revista

No mesmo coletivo, segundo a PRF, outra mulher, de 28 anos, transportava um quilo de cocaína em uma mala que estava no bagageiro do veículo. Ela teria dito que .entorpecente foi adquirido em Várzea Grande (MT) e seria entregue em Cacilândia (MS)

Os três foram presos e conduzidos à sede da Polícia Federal em Jataí.

Veja o vídeo do momento em que a droga é retirada do corpo da mulher: