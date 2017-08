Em júri popular, Iterley nega ser mandante de assassinato

O acusado de comandar o tráfico de drogas em Goiás, de dentro do presídio de Aparecida de Goiânia, Iterley Martins de Sousa, de 34 anos, negou, nesta quarta-feira (9), durante o júri popular presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa, no Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis, ser o mandante do assassinato de Paulo Marcos Rodrigues da Silva, conhecido como Farinha.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), duas testemunhas de acusação também negaram o envolvimento de Iterley no crime, que aconteceu em 2008. Segundo a acusação, Iterley teria mandado matar Paulo na porta da casa de uma amiga. A vítima foi morta com três tiros. O rapaz teria envolvimento com tráfico de drogas na região.

Os outros dois envolvidos não estão sendo julgados porque foram mortos no mesmo ano. O motivo seria também pela relação com o tráfico.

Após o julgamento em Goiânia, Iterley deve voltar para o Presídio Federal de Campo Grande onde cumpre pena. Condenado a mais de 50 anos pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, ele foi detido em setembro de 2015 em Fortaleza. Iterley morava na capital cearense com a mulher e dois filhos já há algum tempo.