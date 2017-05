Em Goiânia, projeto quer obrigar comércio a oferecer sacolas de cores diferentes

A vereadora Crisitna Lopes (PSDB) apresentou nesta terça-feira (23), na Câmara Municipal, um projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais a distribuírem sacolas plásticas em cores distintas, em Goiânia.

Segundo a autora da proposta, o objetivo é “incentivar os cidadãos da capital a promover a separação correta de resíduos, de maneira a facilitar a coleta e dar destinação correta ao lixo produzido”.

Caso seja aprovado, as lojas que já fornecem sacolas plásticas aos clientes deverão disponibilizar duas ou mais cores diferentes, para que o consumidor possa fazer a separação de resíduos sólidos do lixo orgânico. Sendo sacolas brancas ou transparentes, para os recicláveis e as de cor diferente para o descarte dos restos orgânicos, prevê o projeto.

A vereadora usa como justificativa à sua proposta, que “há muito tempo o cuidado com o meio ambiente deixou de ser um dever apenas do poder público e a maneira mais eficaz de garantir um ambiente equilibrado e sustentável é incluir a sociedade no processo, através da educação ambiental.”

Cristina lembra que é a educação ambiental é responsável por formar indivíduos que trabalham pela preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, nos aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos, fazendo com que o homem se sinta parte integrante da natureza e responsável pela sua conservação.