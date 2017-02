Em Goiânia, jovem de 17 anos devolve iPhone que achou em festa e pede emprego como recompensa

O analista de redes Nikolas Soares Valério compartilhou, nesta segunda-feira (20), em sua página do Facebook uma história muito comovente. Segundo seu relato, após perder o celular em uma festa, e acreditar que nunca o teria de volta, recebeu um telefonema inusitado.

Na ligação, um jovem afirmava que havia encontrado o aparelho e gostaria de devolvê-lo.

Durante o encontro para entregar o celular ao dono, o jovem, de apenas 17 anos, afirmou que, ao invés de uma recompensa, ele estava em busca de emprego.

Comovido com a situação, o proprietário do celular resolveu divulgar o currículo do rapaz nas redes sociais.

Confira o post na íntegra: