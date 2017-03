Em Goiânia, especialista orienta como reagir em situações de violência

O especialista em segurança Ivan Hermano Filho falará sobre técnicas de defesa pessoal na palestra “O seu direito de não ser vítima”, que será ministrada nesta terça-feira (28), às 19horas, no estande do Parqville Pinheiros, em Goiânia.

Os interessados em participar devem encaminhar um e-mail para camila@cinqdi.com.br. A entrada é gratuita.

Ivan Hermano abordará o assunto com base em estudos estatísticos da American Society for Industrial Security International (ASIS), promovida com mais de 4 milhões de pessoas no mundo, que conseguiram escapar de ações criminosas.

“As conclusões da ASIS apontam que existem momentos em que a vítima precisa ter uma atitude proativa com relação ao crime para escapar ilesa”, observa Ivan Hermano, que é o único profissional habilitado pela entidade para promover esse tipo de treinamento.

O especialista explica que, para cada caso, há uma reação indicada e se propõe a dar dicas específicas para diversas situações, que envolvem ambos os sexos.

“Vamos mostrar como devemos trabalhar as nossas mentes e nossas maneiras de agir para revertermos a situação a nosso favor, em um embate com um assassino, um estuprador, um ladrão ou mesmo um sequestrador”, afirma o especialista.

Serviço

Palestra: O seu direito de não ser vítima – com o especialista em segurança Ivan Hermano Filho

Data: terça-feira (28)

Horário: 19 horas

Local: Estande do Parqville Pinheiros

Evento gratuito

Inscrições: camila@cinqdi.com.br