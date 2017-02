Em Goiânia, doméstica é suspeita de furtar patroa e dar prejuízo de R$ 40 mil

Uma empregada doméstica é suspeita de furtar R$ 40 mil em anéis, colares, relógios e óculos de luxo de uma empresária, nesta quarta-feira, em um apartamento do Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo a vítima, que não quis se identificar, a mulher estava no primeiro dia de trabalho e teria aproveitado o momento em que ficou sozinha com um funcionário de confiança que consertava a máquina de lavar para furtar os objetos. Ela abriu a porta do quarto da patroa que estava trancada, pegou os objetos e foi embora alegando aque iria ao supermercado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da Capital e a suspeita ainda não foi identificada.

À TV Anhanguera, a dona do apartamento contou que anunciou a vaga em um jornal e que a doméstica atendeu a todas as exigências, mas não apresentou a carteira de trabalho, alegando que havia esquecido no carro do filho. Ela também teria passado dados pessoais falsos.

A vítima suspeita que a mulher tenha colocado todos os objetos dentro da roupa, já que teve a bolsa revistada pelo porteiro do condomínio na saída. “Eu achava que nunca fosse acontecer comigo, e acabei caindo no golpe. Mas foi muito bem planejado”, disse à reportagem.

Casos frequentes

O delegado Jerônimo Rodrigues, titular da Central de Flagrantes da Polícia Civil em Goiânia, afirmou, à TV Anhanguera, que casos como este são frequentes em Goiânia. Segundo ele, a principal dica para não cair no golpe é contratar pessoas com indicação de amigos pessoais e nunca confiar em ligações de referências passadas pelos profissionais.

O delegado explicou ainda que é imprescindível pedir uma ficha de antecedentes, para certificar que a pessoa em questão não se envolveu em algum problema semelhante ao da empresária anteriormente.