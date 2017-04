Em Goiânia, calçadas ainda oferecem obstáculos

As calçadas acessíveis de Goiânia começam a aparecer nas vias da capital, mas a cidade ainda está longe de ser a primeira do mundo com 100% de acessibilidade, conforme previa a Prefeitura. Desde que o decreto 3057 foi assinado, em dezembro de 2015, até agora, apenas 20.631 proprietários foram notificados de alguma forma para colocar a calçada de seu lote em conformidade...