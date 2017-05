Em Goiás, 17,1% das cidades têm escolas públicas municipais com estrutura completa para esporte

Das 246 cidades em Goiás, 42 disponibilizam aos alunos escolas da rede pública municipal que contam com uma estrutura completa voltada para o esporte com: campo de futebol, ginásio, piscina e/ou pista de atletismo. É equivalente a 17,1% do total.

No Brasil, as unidades de ensino com essas instalações chegam a 1.521 (27,3% do total). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2016 e foram divulgados nesta quinta-feira (25).

Já no tocante ao número de escolas da rede pública municipal com instalações esportivas pesquisadas, em Goiás, são 108 que contam com ginásios em 26 municípios, piscinas em 14, campos de futebol em 12 e pista de atletismo em um município. No Brasil, eram 4.190 escolas municipais.

No âmbito estadual o quantitativo cresce consideravelmente. Segundo os dados do IBGE, 245 cidades dispõem de estrutura esportiva. E, entre as escolas da rede pública estadual, Goiás registrou 25 com alguma das instalações esportivas pesquisadas, com 3 campos de futebol, 13 ginásios, 13 piscinas e nenhuma pista de atletismo.

Aparato

Entre as instalações esportivas dos Estados, a mais comum no País é a quadra de esporte (349), seguida pelos ginásios (268) e pelos campos e/ou estádios para a prática de futebol, futebol society, hóquei sobre grama e rugby (180).

Em Goiás, 85,7% das instalações esportivas sob responsabilidade estadual são de ginásios (108), seguido pelos campos e/ou estádios (13), quadras de esporte (3), kartódromo (1) e piscina (1). Em relação a estas instalações, a pesquisa destaca que os 108 ginásios sob responsabilidade estadual em Goiás representaram 40,3% de todos os ginásios do País que são administrados pelos governos estaduais.

Bahia (37), São Paulo (36) e Tocantins (22) são os outros estados com maior número de ginásios. Já entre os municípios, 245 (99,6%) declaram ter instalações esportivas de responsabilidade da prefeitura, totalizando 1.616 instalações em Goiás.

Entre todos os municípios do País, 5.369 (96,4%) declaram ter instalações esportivas. Em Goiás, apenas o município de Portelândia informou não possuir instalações esportivas sob sua responsabilidade.

Outras instalações esportivas informadas pelas administrações municipais em Goiás foram: piscina (36 municípios); pista de skate/patins (24 municípios); salão para a prática esportiva (18 municípios); arena de rodeio e vaquejada (7 municípios); pista de atletismo (4 municípios); pista de BMX (4 municípios); kartódromo (1 município).

Eventos esportivos

Assim como todas as demais Unidades da Federação, o Governo Estadual em Goiás declarou ter realizado algum tipo de evento esportivo nos 24 meses anteriores ao levantamento dos dados da pesquisa.