Em depoimento, engenheiro mecânico do Parque Mutirama permanece em silêncio

O engenheiro mecânico responsável pela manutenção do Parque Mutirama permaneceu calado durante toda a oitiva realizada no 1° Distrito Policial (DP) de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (3).

Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Isaias de Araújo Pinheiro relatou que a “forma de se posicionar do engenheiro deu a entender que a responsabilidade é toda dele”. Ainda segundo o investigador, ele será ouvido novamente na semana que vem.

O delegado disse ainda que o eixo do brinquedo não foi trocado desde 2012 e que, claramente, a manutenção não foi realizada. O acidente aconteceu no fim do mês passado. Treze pessoas ficaram feridas após um brinquedo giratório, conhecido como Twister, desmontar e cair.