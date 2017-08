Em clima de deserto, Goiânia registra 11% de umidade do ar

A umidade relativa do ar em Goiânia atingiu estado de emergência, de acordo com os padrões do Cepagri/Unicamp, e chegou a 11% na tarde desta sexta-feira (11) - um verdadeiro clima de deserto.

Segundo dados do Climatempo, a culpada é uma forte massa de ar seco que cobre o Estado. Os termômetros indicaram 34ºC durante a tarde,

A previsão é que as temperaturas continuem altas nos próximos dias, com baixos índices de umidade.



Confira a previsão do tempo para o final de semana:

PREVISÃO DE SÁBADO PARA GOIÂNIA - 12/08

Máxima: 35ºC

Mínima: 15ºC

Umidade relativa do ar: entre 18% e 80%

PREVISÃO DE DOMINGO PARA GOIÂNIA - 13/08

Máxima: 35ºC

Mínima: 16ºC

Umidade relativa do ar: entre 18% e 80%