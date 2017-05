Em campanha pela paz, funerária promove dia de lazer

Aula de música com instrumentos feitos com materiais reciclados, roda de conversa sobre violência contra a mulher, oficina para aprender a aproveitar resíduos orgânicos para fazer adubo. Essas são algumas das atividades que aconteceram durante todo o dia de ontem no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do Jardim Curitiba 2, região noroeste de Goiânia. A a...