Em brincadeira, jovem que não sabia nadar é empurrado de cima de ponte e morre

Após ser empurrado de cima de uma ponte por uma jovem durante uma brincadeira, o jovem Daniel Faustino Pinto Filho, de 18 anos, morreu na última quarta-feira (1°). Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, nas águas do rio Jamari, na área rural de Itapuã do Oeste, em Rondônia, a 112 quilômetros de Porto Velho, capital do Estado.

Segundo testemunhas, Daniel não sabia nadar e estava sob efeito de bebida alcoólica quando foi empurrado. O local onde ele caiu não possui forte correnteza, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o que facilitou o resgate, já que o corpo não foi levado para muito longe.

Versões diferentes do acidente foram contadas à Polícia Militar, durante a elaboração do boletim de ocorrência, logo após a queda de Daniel. A mulher que deu o empurrão afirmou ter feito apenas menção da atitude, já que a própria vítima teria dito que saltaria da ponte. Outro rapaz, que estava junto ao grupo na hora da queda, disse que Daniel havia se jogado do local.

Uma garota que filmava a brincadeira e mostrou o vídeo à PM disse que a jovem que deu o empurrão em Daniel sabia que ele não conseguia nadar.

Todas as testemunhas do caso foram ouvidas e, depois, liberadas. A investigação sobre o acidente continuará sendo feita pela delegacia de Candeias do Jamari, cidade mais próxima de Itapuã do Oeste.