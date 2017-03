Em Aparecida de Goiânia, pagamento de IPTU/ITU com desconto vai até 31 de março

Os moradores de Aparecida de Goiânia podem pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) com desconto de 15% até o dia 31 de março. Segundo o secretário municipal da Fazenda, André Luis Rosa, a prorrogação atende a uma necessidade do contribuinte.

O morador que resolver parcelar o débito com o poder público poderá dividir o valor total do IPTU ou ITU em até 10 vezes e a data limite para pagamento da primeira parcela também é no dia 31 de março. Os carnês do IPTU começaram a ser enviados esta semana para a residência dos aparecidenses por meio dos Correios. Aparecida possui atualmente 160 mil imóveis edificados e 88 mil não edificados.

“A expectativa é arrecadar, com a soma dos dois tributos, cerca de R$ 140 milhões que irão retornar para o contribuinte na forma de benefícios como asfalto, escolas, cmeis, iluminação, praças, dentre outros”, explicou André.

Os boletos de IPTU podem ser retirados também no site da prefeitura aparecida.go.gov.br, nas agências do SAC e vapt vupt do Buriti e Araguaia Shopping, podendo ser pago, na CAIXA ou nas casas lotéricas. O ITU só é retirado diretamente do site.