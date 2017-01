Em áudios, atirador de chacina em Campinas conta sobre compra de arma, bate-boca e pede perdão

O atirador Sidnei Ramis Araújo que matou 12 pessoas, entre elas o filho de oito anos e a ex-mulher Isamara Filier, em uma festa de réveillon em Campinas (SP), deixou gravado alguns áudios onde fala sobre as discussões com a ex-companheira, a compra da arma usada nos assassinatos e pede perdão "pelos transtornos".

O técnico no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Sidnei Araújo, 46 anos, invadiu a casa com a pistola 9 milímetros, dois carregadores, um canivete e dez explosivos. Após o crime, ele cometeu suicídio.

Nas gravações, ele explica que comprou a pistola da viúva de um policial militar e que ela não tinha ideia do que ele faria com a arma. "Sobre essa arma... Eu comprei de uma viúva, viúva da PM [Polícia Militar], a mulher estava precisando de grana. Vocês sabem como que é a aposentadoria de PM, aposentadoria de PM morto. Gente, não vai atrás disso não, a mulher não ia saber que eu ia fazer isso [chacina]. Estava precisando de dinheiro, não ia usar essa p... dessa arma", conta.

Ainda sobre a pistola, ele afirma que ocultou a numeração da arma para proteger a vendedora. "Eu raspei toda essa numeração para que ninguém consiga prejudicar a mulher, coitada. Espero que ela nem fique sabendo disso, senão ela vai pensar que vai morrer, vai para o inferno e vai deixar os filhos aí", diz o atirador. A Polícia Civil ainda investiga quem vendeu a arma para ele.

Perdão

Sidnei fala ainda do plano de cometer o assassinato durante o Natal e pede perdão aos policiais pelos "transtornos" que causaria. "Quero pedir desculpas até mesmo para a polícia, para o resgate. Vou gerar muitos transtornos, vocês não vão nem conseguir almoçar direito, ter o descanso do almoço no Natal. Me desculpa, não dá, não consigo suportar."

Bate-boca

Em outro áudio, o casal discute sobre a permissão para ele gravar o filho. "Eu só quero registrar ele, porque está crescendo", afirma o pai. Já a mãe diz que não foi avisada com antecedência e quer fazer "as coisas direito".

Esclarecimento

Sidnei deixou também uma carta de oito páginas para os amigos, a namorada e o filho. Nela, ele conta que está se vingando de Isamara porque ela dificultava seu relacionamento com o filho. Ele ainda escreveu frases de ódio contra as mulheres, se diz injustiçado e fala dos planos de assassinar a família.

Polícia Civil

Isamara Filier já havia feito cinco boletins de ocorrência em dez anos sobre as ameaças e queixas do o ex-marido.

Feridos

Dois homens permanecem internados em hospitais de Campinas e o estado de saúde deles é estável. Dois adolescentes e uma mulher com uma bebê de colo conseguiram escapar.