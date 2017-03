Em Águas Lindas, obra segue lenta

A construção do Hospital Regional de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, começou há 13 anos e já deveria ter sido entregue à população, pelo cronograma original. Mas segue a passos lentos. Em 2004, a prefeitura da cidade iniciou a construção de um hospital municipal de grande porte, com recursos federais. Entretanto, após passar anos parada, a obra foi repa...