Eletricista aposentado se forma em direito junto com a filha, em Goiânia

Na última quinta-feira (16), o eletricista aposentado Brasil Sales, de 78 anos, colou grau em Goiânia como bacharel em direito. Ele e a filha, Márcia Aparecida Sales de Barros, de 57 anos, cursaram juntos os cinco anos do curso.

O agora bacharel em direito é o único dos seis irmãos a finalizar curso superior, além de ter sido eleito o aluno destaque da turma. “Foram os melhores 5 anos da minha vida porque vivi para mim. Estou feliz demais, colar grau para mim, que sou ‘do mato’, é uma emoção muito grande”, disse Brasil.

O aposentado não quer ficar parado e vai estudar para prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e começar a advogar com um amigo. “Sempre quis fazer direito. Quando criança, quando andava com minha mãe pelos tribunais, eu acompanhava o movimento, achava bom. Gosto dessa maneira de agir, de procura o seu direito e a pessoa adquirir o direito através da Justiça. Não pretendo parar. Já estou fazendo cursinho para passar no exame da OAB e tenho cadeira reservada em dois escritórios”, contou ele sobre as oportunidades de emprego em escritórios de Cuiabá (MT) e Santarém (PA).

Brasil foi incentivado pelos oito irmãos, 24 netos e seis bisnetos, que estão muito orgulhosos. “Ele é um exemplo a ser seguido por todos nós. Quantas pessoas de 30, 40 anos acham que estão velhas para estudar, que nada. Se estiver forte e tiver vontade, todo mundo consegue realizar seu sonho. Eu fiquei muito feliz de acompanha-lo nesses cinco anos, pude desfrutar de mais tempo com ele”, afirmou Márcia Aparecida, uma das filhas do idoso.

Perfil

Brasil Sales aprendeu o ofício de eletricista com um conhecido e tinha uma pequena oficina em Caldas Novas. Aos 39 anos, separou da mulher e mudou para Cuiabá (MT), com os sete filhos. “Aí, fui até as oficinas da cidade, com meus meninos mais velhos, e nos oferecemos para trabalhar de graça. Três dias depois nós estávamos empregados”, lembra.

Em 1979, em um passeio em Goiânia, Brasil conheceu a atual mulher, Silvânia, com quem teve mais dois filhos. “Ela é o amor da minha vida, foi quem me ajudou a dar uma estrutura para a minha família e quem nunca deixou de me incentivar. Ela é tudo para mim”.

Brasil contou que a prioridade sempre foi a educação dos filhos e hoje estão todos os filhos e netos com formação superior. “Minha família tem profissionais de todas as áreas”, fala orgulhoso.