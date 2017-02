"Ele veio para pegar o aparelho no meu bolso e eu o empurrei", diz jovem que perdeu olho

O estudante de Ciência da Computação Matheus Pinto Martins Queiroz, de 18 anos, que teve o olho esquerdo perfurado em uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus, em Goiânia, contou ao G1 Goiás que se assustou com a abordagem do criminoso e, por isso reagiu.

“Eu reagi no susto. Ele [criminoso] passou do meu lado a pé e depois se virou, me abordou e falou: 'passa o celular'. Me assustei, estava com o fone de ouvido. Ele veio para pegar o aparelho no meu bolso e eu o empurrei e o segurei pela camiseta. Ele me deu uma coronhada na cabeça e depois bateu com o revólver no meu olho”, relatou o jovem à reportagem. O caso aconteceu no início da tarde da última quarta-feira (8), no Jardim Mariliza.

Depois de ser ferido, o estudante procurou ajuda em um ponto de ônibus onde havia outras pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. "Já sabia que tinha perdido a visão. Estava tudo preto, só conseguia ver de um lado. Eu tinha noção [do que havia ocorrido], estava conformado", afirmou Matheus, acrescentando que espera justiça. "Tenho muita raiva desse rapaz, quero que ele seja preso e que a Justiça seja feita".

Investigação

A Polícia Civil tenta localizar câmeras de segurança em casas ou comércios que registraram a tentativa de assalto contra o estudante. A intenção é produzir um retrato falado do suspeito. O delegado do 24º Distrito Policial e responsável pelo caso, Alonso Cândido Rezende, contou ao G1 Goiás que além das imagens pretende, assim que possível, colher o depoimento do universitário. Em nota enviada à TV Anhanguera, a PM disse que vai reforçar o policiamento no bairro.