‘Ele tem de pagar sim’, diz mãe de adolescente que matou Tamires

Em conversa com o POPULAR, a mãe do adolescente de 13 anos suspeito de esfaquear a estudante Tamires Paula de Almeida, de 14, contou como ela e o marido receberam a notícia da morte da jovem.

A mulher relatou que ambos estavam em casa quando a escola ligou e ela ouviu a palavra “esfaqueado”. A mãe, então, desceu correndo pela escada do prédio e se jogou sobre o corpo, achando que era seu filho. Os policiais que estavam no local a tiraram de cima do corpo e ela só entendeu que era Tamires, e não o adolescente, quando a mãe da menina chegou.

“Eu a vi e nós duas entramos em choque. Estou sofrendo pela mãe de Tamires. Meu filho tem de pagar sim. Ele acabou com a vida dela e destruiu duas famílias. Eu tenho três filhos homens e uma filha mulher. Ela tinha só a menina. Peço perdão a ela", disse.

O caso

Tamires foi morta com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax nesta quarta-feira (23), nas escadarias do prédio onde morava no Jardim América. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a adolescente já estava morta quando chegou o socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente suspeito de esfaquear a menina entregou a faca usada no ato infracional para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam a poucos metros do prédio.

O garoto está apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). O corpo de Tamires foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira (24), em Pires do Rio, 145 km da capital. Os motivos que levaram o estudante a matar a jovem ainda estão sendo investigados.