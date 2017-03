Educador de Senador Canedo inova com utilização de games e participa de feira internacional

Na Escola Municipal Irmã Catarina Jardim Miranda, da cidade de Senador Canedo, o professor Greiton Toledo de Azevedo decidiu inovar ao ensinar matemática. Com a ajuda do games, ele reinventou o aprendizado e desenvolveu um projeto de reconhecimento internacional: o Mattics.

A iniciativa começou em 2015, envolvendo alunos do ensino básico. O grupo, formado com crianças de 9 a 13 anos, iniciou a programação de games educativos utilizando ensinamentos da matemática. O desenvolvimento prático e o estímulo da matemática fizeram mudanças na sala de aula e na vida dos alunos. Os jogos produzidos pelos alunos serão utilizados em tratamento médico, como pacientes com Mal de Alzheimer.

O projeto foi um dos selecionados para o prêmio Educador nota 10, da Editora Abril, criado em 1998 com o objetivo reconhecer ideias simples e corajosas que mostram a importância da aprendizagem de crianças e jovens. O prêmio abriu portas para que o professor participasse da sétima edição do SXSWedu em Austin, Texas, a convite da Fundação Lemann, que seleciona os 11 melhores professores do Brasil.

O evento começa nessa segunda-feira (6) e vai até dia 9 de março. Trata-se de um dos principais congressos internacionais sobre inovação na educação. A feira realizará exposições, painéis, palestras, debates e workshops sobre diversas áreas educacionais, como primeira infância, cognição, liderança, artes e espaços de aprendizagem.

Em sua página pessoal no Facebook, Greiton afirma que o projeto "é, antes de tudo, uma conquista para a escola pública do Brasil (...) e o prêmio é de Goiás! (...) Temos um projeto genuinamente público, gratuito e que tem transformado realidades".