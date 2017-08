Educação precisa de atenção desde a 1ª infância

A prática de deixar a educação infantil em segundo plano e assim investir pouco na área, bem como o baixo reconhecimento da importância dessa fase de aprendizagem resultou no quadro atual, com déficits de vagas e falta de unidades escolares para a primeira infância. Esses pontos foram ressaltados pelos especialistas Ricardo Paes de Barros, economista-chefe do Instituto Ay...