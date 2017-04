Educação estima custo de R$ 26 milhões ao ano com regionais

O governo de Goiás pretende gastar R$ 26 milhões por ano com as 40 novas coordenações regionais de Educação, que substituirão as 25 subsecretarias extintas em janeiro e outras 15 que ainda funcionam. O valor da nova estrutura, segundo a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), permitirá uma economia de 72% - o gasto sairá de R$ 93,5 milhões anual p...