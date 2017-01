Educação do Estado extingue todas as subsecretarias

O governo de Goiás vai extinguir todas as 40 subsecretarias da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), visando uma reestruturação total.

De acordo com a Seduce, a mudança faz parte do estudo técnico sobre as regionais da rede pública estadual e está inserida no Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás.

Ainda segundo a secretaria, será enviado à Assembleia Legislativa um novo modelo de gestão regional com base em critérios técnicos e afirma que a decisão não vai prejudicar as escolas estaduais.

Por fim, a Seduce explica que além da economia de recursos, que serão revertidos às unidades escolares, a mudança tem o intuito de otimizar estruturas, modernizar a gestão, dar mais agilidade à tomada de decisões assegurando a qualidade da educação na rede estadual e o direito do aluno à aprendizagem.

No Giro de hoje, a coluna lembra que no início do ano já foram extintas 25 das 40, o que gerou descontentamento de deputados estaduais que tiveram unidades fechadas em suas bases eleitorais. Isso porque as 15 que foram mantidas fortalecem, na visão destes parlamentares, os deputados que atuam nestas regiões.