Durante confraternização, trio tenta assaltar casa e um dos suspeitos é baleado em Goiânia

Um homem foi baleado com um tiro na perna depois de tentar assaltar uma casa na noite desta segunda-feira (27), na Avenida Gameleira, no Jardim Brasil, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito e outros dois comparsas anunciaram o roubo aos moradores do imóvel que faziam uma confraternização no local. Um policial à paisana, que participava da festa, reagiu e atingiu a perna do suspeito.

Ele recebe atendimento médico no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e, em seguida, será apresentado na Central de Flagrantes.

Com o homem, foi apreendido um revólver. Os outros dois suspeitos fugiram e são procurados.