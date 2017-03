Durante banho de sol, detentos serram grades, enganam seguranças e fogem de presídio de Luziânia

Detentos conseguiram serrar as grades de proteção

Quatro detentos fugiram do Centro de Inserção Social (CSI) de Luziânia, neste sábado (25). Segundo informações, durante o banho de sol, eles conseguiram serrar as grades de proteção e enganar a segurança.

Em nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que todas as forças de segurança foram acionadas para ajudar a recapturar os fugitivos.

Além disso, de acordo com a pasta, o poder judiciário e Ministério Público também foram informados do ocorrido.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.

CPP

Já no Centro de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, os agentes que trabalhavam no local conseguiram contar uma tentativa de fuga na manhã deste sábado.

De acordo com a Seap, será aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias do caso.