Dupla suspeita de tráfico de drogas morre em troca de tiros com a PM em Goiânia

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas morreram depois de trocar tiros com a Polícia Militar (PM), na Rua RC-5 no residencial Canadá, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar (PM), após uma denuncia anônima de que no local funcionava um ponto de distribuição de drogas, uma equipe do Choque foi até o endereço. No momento da abordagem aos suspeitos atiraram contra os policiais que reagiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer os feridos, mas eles não resistiram. Na residência foram apreendidos cerca de 15 tabletes de maconha, várias porções de cocaína e dois revólveres calibre 38, além de R$ 4.900,00 em espécie. Nenhum policial ficou ferido.