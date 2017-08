Dupla suspeita de assassinar taxista em Goiânia é presa na mesma região onde aconteceu o crime

Os suspeitos do latrocínio contra o taxista Corcino Viana de Brito foram presos em Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil, a dupla foi detida no Setor Santa Genoveva. No entanto, ainda não há mais informações sobre as prisões.

Corcino deixava um casal na porta de uma clínica na manhã desta quinta-feira (17) quando foi abordado pela dupla, que estava em uma motocicleta, e anunciaram o assalto. Os clientes não ficaram feridos.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a tentativa de assalto que resultou na morte do taxista. O garupa desce, abre a porta do carro, anuncia o assalto e atira, em seguida.

Os Bombeiros chegaram a ser acionados pela própria passageira, que tinha acabado de descer do carro, mas a vítima não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais.