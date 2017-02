Dupla rouba mais de 50 mil litros de bebida para consumir no carnaval, diz polícia

Na noite da última sexta-feira (10), um homem foi preso após roubar uma grande quantidade de bebida e guloseimas de um clube em Sobradinho, no Distrito Federal. De acordo com a polícia militar do DF, ele contou com a ajuda de um parceiro que fugiu durante a abordagem policial. A prisão aconteceu em flagrante.

Com o homem foram encontrados mais de 50 mil litros de bebida alcoólicas e não alcoólicas. Foram 90 latas de cerveja, 54 latas de refrigerante, duas latas de energético, cinco caixas de suco, um pote de chicletes, um saco de balas, um saco de pirulitos, dois detergentes e 61 pacotes de salgadinho.

A PM acredita que os produtos teriam sido roubados para serem consumidos durante o carnaval.

O suspeito foi detido e encaminhado ao 13º DP. Já o comparsa continua foragido.