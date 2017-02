Dupla rende segurança e vendedora e rouba joalheria em pouco mais de um minuto no Buriti Shopping

Uma joalheria do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, foi assaltada por dois homens armados na tarde desta terça-feira (07). Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla rendeu um segurança, que realizava guarda em frente à loja, e uma vendedora da joalheria. Após roubar as peças, o vigilante e a funcionária da loja foram obrigados a acompanhar a dupla até a saída para que fugissem sem levantar suspeitas. Ninguém ficou ferido durante o assalto.

Em nota, a assessoria do shopping informou que a ação durou pouco mais de um minuto e que o segurança não reagiu para preservar clientes e funcionários do local.

O delegado André Fernandes da 2ª Delegacia Regional de Aparecida, está no local e já investiga o caso.

O shopping informou que presta todos os esclarecimentos e está contribuindo com o andamento das investigações.

Reincidente

No mês de janeiro, a Joalheria Vizzardi, também no Buriti Shopping, foi assaltada. Na época, uma funcionária, que pediu para não ser identificada, disse que o assaltante aproveitou que o corredor do shopping estava vazio quando aproximou e anunciou o roubo.

“Ele entrou, anunciou o assalto, mostrou a arma e em seguida foi até a vitrine onde ficam as peças masculinas. Pegou cerca de 15 correntes de ouro com os pingentes. Foi tudo muito rápido durou menos de um minuto. Apertamos o botão do pânico, mas não apareceu nenhum segurança”, contou a funcionária.

Assim que deixou a joalheria, ele tirou o boné, saiu caminhando tranquilamente pelo lado esquerdo do shopping e saiu pela porta de uma loja de departamentos. A funcionária saiu logo em seguida em busca de ajuda e chegou a vê-lo. Ela seguiu na direção oposta quando encontrou uma segurança e contou o que tinha ocorrido. A assessoria do Buriti Shopping informou que a equipe de segurança do shopping auxiliou a lojista no que foi necessário. O suspeito não foi preso.