Dupla que matou homem por R$ 300 é presa, em Aparecida de Goiânia

Dois homens foram presos e apresentados pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22). Eles são apontados como os responsáveis pelo homicídio de Alejandro Dalo Ribeiro, assassinado no dia 12 de março deste ano, no Bairro Independência, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o delegado Rodrigo Pereira, os acusados, Raul Ferreira Bezerra e Maurício França da Silva, cometeram o crime em razão de dívida de drogas no valor de R$ 300,00. “Os dois autores se dirigiram até uma banca de espetinhos pertencente à vítima, onde a alvejaram com diversos disparos de um revólver calibre 38 e de uma pistola 380. Uma segunda pessoa também foi atingida na ocasião, mas sobreviveu”, comentou.