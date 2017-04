Dupla justifica arrastão em escola de Aparecida devido a muro baixo; dois seguem foragidos

Lucas Henrique Silva, de 22 anos, foi preso e um adolescente, de 17, apreendido suspeitos de roubar alunos da Escola Estadual Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia, foram apresentados nesta segunda-feira (10).

Segundo o Major Roni, o grupo que praticou o roubo era formado por quatro indivíduos, dois entraram e dois ficaram do lado de fora da escola. “Eles aproveitaram que o muro do colégio tem 80 cm de altura, viram nisso uma oportunidade e roubaram 10 celulares e um notebook de alunos de uma sala”, explicou o Major.

Após o roubo, ocorrido no último dia 31 do mês passado, uma testemunha contou que o grupo fugiu em um VW Gol branco e que uma das lanternas estava quebrada. As equipes iniciaram patrulhamento e no sábado à noite localizaram o carro com três indivíduos e VW Voyage que tinha acabado de ser roubado no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

No momento da abordagem, um dos indivíduos conseguiu fugir. Os detidos assumiram o roubo na escola e ainda confessaram que também tinham roubado o Posto de Saúde do Setor Campos Elísios e postos de combustíveis. “Um dos presos participou da explosão de caixa eletrônico no Jardim Tropical há cerca de quatro meses”, pontou o Major.

Dois integrantes do grupo, sendo um maior e outro adolescente, estão foragidos, mas já foram identificados pela polícia.

De acordo com o Major Roni, foram criados grupos no whatsapp entre os funcionários das escolas e os policiais militares responsáveis por cada área. “Assim que ocorreram a prisão e a apreensão enviamos fotos para os funcionários da escola que reconheceram os indivíduos como autores do crime”, concluiu o policial.