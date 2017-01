Dupla explode caixas eletrônicos de agência do Itaú em Aparecida de Goiânia

Uma agência bancária do Itaú foi invadida por bandidos em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (19). O banco fica na Avenida Independência, no Jardim Monte Cristo.

A Polícia Militar informou que dois homens utilizaram explosivos e uma barra de ferro para abrir dois caixas eletrônicos. As portas de vidro e o teto ficaram destruídos. As câmeras de segurança da agência registraram a ação dos bandidos. As imagens vão ser usadas pela polícia nas investigações. A suspeita é de que a dupla não conseguiu levar dinheiro.