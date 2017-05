Dupla de criminosos é presa após tentativa de roubo em supermercado, em Águas Lindas

Um homem de 33 anos foi preso e um adolescente de 17 foram apreendidos após tentarem roubar um supermercado e amarrarem os funcionários no Jardim Recanto, em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os PMs passavam na região quando viram o portão dos fundos do estabelecimento comercial aberto. Os policiais entraram e começaram a fazer uma varredura pra saber se tinha algo de errado. No local eles encontraram um carro roubado com várias mercadorias no porta-malas. Quando a dupla viu os PMs tentou fugir, mas foi presa.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola. Um casal foi encontrado amordaçado e amarrado dentro do imóvel. Os suspeitos foram conduzidos em flagrante para a delegacia da Cidade.